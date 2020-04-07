Кого кроме Бабкиной мог заразить коронавирусом Лещенко

Накануне СМИ сообщили, что у 70-летней Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус. Из-за ухудшающегося состояния врачам пришлось ввести ее в искусственную кому. Пока одни молятся за здоровье артистки, другие гадают, где именно Надежда Георгиевна могла подхватить COVID-19, и кто заразился еще.
Есть две версии, после чего могла заболеть Бабкина. Согласно первой, артистка подхватила коронавирус в Майами. В феврале в мире уже была неспокойная обстановка, поэтому заразу Надежда Георгиевна вполне могла привезти домой. Если же она вернулась в Россию здоровой, то не исключено, что Бабкина заразилась от недавно вернувшегося из Америки Льва Лещенко. Известно, что до своей госпитализации он встретился с артисткой и поздравил ее с юбилеем.
Именно из-за Лещенко сейчас коронавируса опасаются многие звезды, которые также, как и Лев Валерьянович, стали гостями на вечеринке Аллы Крутой. Это Александр Буйнов, Николай Басков, Александр Серов, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой и престарелая мама композитора.
Также Лещенко принял участие в съемках выпуска передачи "Привет, Андрей!", где присутствовали Андрей Малахов, Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Екатерина Шаврина и Аркадий Укупник.
Надежда Бабкина, в свою очередь, побывала на передаче "Вечерний Ургант" и контактировала с ведущим шоу Иваном Ургантом.
Популярные темы форума
О кошках
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Карантин и соседи
Жена стала выпивать.
Анатолий
Не помыла руки
Из какого вы города?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Как не потолстеть на карантине?