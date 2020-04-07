Смерть от коронавируса научились предсказывать

Симптомы коронавируса, как успело выяснить научное сообщество, у каждого проявляются индивидуально. Кто-то переносит болезнь легко, другим требуется поддержка со стороны врачей.
Найти способ предсказать, кому из зараженных грозит смерть от коронавируса, а для кого болезнь не будет фатальной, смогли ученые. Достаточно взять у человека анализ крови и внимательно его изучить.
"Низкое количество тромбоцитов связано с повышенным риском тяжелого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом", – цитирует URA.ru специалистов.
С выводами иностранных коллег согласны российские ученые. Такой анализ крови можно сделать в любой клинической лаборатории, а полученные данные станут объективным критерием для выводов о тяжести состояния больного коронавирусом и назначения оптимального лечения.
Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада раскрыл роль тромбоцитов в облегчении симптомов коронавируса. Они отвечают за сохранения крови в жидком состоянии, заживление ран при повреждениях, а также за растворение тромбов. Если этот механизм нарушен, состояние организма в целом серьезно подорвано.
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