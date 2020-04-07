Смерть от коронавируса научились предсказывать

Исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с американскими коллегами изучили данные более чем полутора тысяч пациентов с симптомами коронавируса. Проделанная работа позволила им разработать способ оценки тяжести состояния больного.



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