В Сеть попало видео из реанимации с больными коронавирусом

Заразившиеся коронавирусом продолжают поступать в больницы. Во многих странах врачи едва справляются с большим количеством людей, у который выявили COVID-19. Для многих медики – бойцы на передовой фронда. Так выразился журналист BBC News, которому удалось попасть в реанимацию одной из британских клиник и запечатлеть процесс на видео.
Врачи признаются, что пик пандемии коронавируса человечество еще не преодолело. Среди заболевших начали появляться молодые люди, хотя предполагалось, что COVID-19 поражает в основном старшее поколение. Специалисты призывают народ прислушиваться к рекомендациям властей.
Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Такой термин используется, когда новая болезнь начинает распространяться с большой скоростью. По состоянию на 13:00 мск 7 апреля в мире зарегистрировано свыше 1,36 миллиона случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 293 тысяч человек, скончались почти 76 тысяч.
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