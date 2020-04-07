"Видел страх в глазах": медбрат рассказал о самом пугающем для больных коронавирусом

В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, но некоторые истории леденят душу. Медики и пациенты не устают шокировать ими общественность.

Свою историю рассказал и медбрат из Луизианы Джек Савойя. Он признался, что перед началом работы с больными коронавирусом COVID-19 готовился к тяжелому физическому труду. Мужчина и не представлял, какое моральное испытание ему предстоит, пишет Life.

Савойя отметил, что при поступлении в больницу жизнь человека кардинально меняется. В первую очередь это связано с абсолютным одиночеством. Больные не видят никого, кроме медперсонала, но и те скрывают лица за масками. "Сердце просто разрывалось, когда я входил в палату и видел страх в глазах пациента", – вспомнил Джек.

По его словам, самое печальное в этой ситуации то, что умирать тяжелобольным тоже приходится в одиночестве. Родные и близкие не могут попрощаться с ними или поддержать перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заразились около 1,3 миллиона человек. 285 тысяч выздоровели, еще 74,7 тысячи скончались.



