Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса

Ждать окончания каратина измученным самоизоляцией из-за коронавируса россиянам осталось недолго. Исследователи из Казанского федерального университета провели эксперимент и рассчитали, когда можно ожидать отмены ограничительных мер.



Свой прогноз ученые называют вероятным, поскольку на ситуацию с распространением коронавируса может повлиять огромное количество фактором. Например, если люди будут нарушать режим самоизоляции и количество личных контактов резко увеличится.

В своих расчетах исследователи опирались на данные по суточному числу заболевших коронавирусом в России. Эту информацию они сопоставляли с данными о распространении инфекции COVID-19 в других странах.

Ученые уверены, что везде эпидемия развивается по одному сценарию: сначала – экспоненциальный рост, затем линейный. После этого наступает этап "насыщения" – число заболевших перестает резко расти. В среднем выход на линейный режим происходит через 14 дней. В Китае он наступил через 13 дней, в Италии – через 15, отметили ученые.

За условную дату начала эпидемии коронавируса в России они взяли 17 марта, а 2 апреля распространение инфекции вступило в линейную фазу. Выход на этап насыщения возможен примерно 9-14 апреля, затем начнется спад, полагают исследователи.

"После этого уже можно будет говорить об окончании карантина. Простой подсчет говорит о том, что эта дата приходится на двадцатые числа апреля", – приводит результаты подсчетов "Царьград".

Напомним, что коронавирусом в России заразились 6343 человек, более 400 выздоровели. С конца марта в большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, передвижение граждан ограничено.

В мире коронавирусом заразились около от 1,13 до 1,3 миллиона человек. Жертвами уханьской инфекции стали более 61 тысячи человек, но 236 тысяч выздоровели.