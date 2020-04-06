В российской больнице выявлено массовое заражение коронавирусом

Инцидент произошел в Коми. Там в республиканской клинической больнице коронавирусом заболели минимум девять человек.



Среди инфицированных COVID-19 шестеро медиков, сообщает Mash. Заражение коронавирусом зафиксировали в шести отделениях больницы Сыктывкара.

Инфекция распространилась из-за пациентов, поступивших в клинику из больницы Эжвинского района, где заболели более 50 человек. Роспотребнадзор потребовал, чтобы региональный Минздрав срочно проверил на коронавирус 400 человек, выписанных из больницы с 20 марта по 4 апреля. Проверят и еще 200 пациентов, находящихся в клинике на данный момент.

Всего в Коми по состоянию на 6 апреля подтверждено 90 случаев заболевания коронавирусом. Республика занимает четвертое место среди регионов России по уровню распространения COVID-19 после Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Напомним, 2 апреля в Коми сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Владимир Уйба. Как писали "Дни.ру", ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. В стране введен ряд экстренных мер для борьбы с опасной инфекцией.

В частности, объявлен всеобщий режим самоизоляции. Для профилактики распространения коронавируса в России некоторые регионы прервали транспортное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших.