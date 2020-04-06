"Ветеринары хватаются за голову": россияне начали усыплять питомцев из-за коронавируса

Российский инфекционист Владимир Никифоров призвал жителей страны не усыплять домашних животных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Специалист подчеркнул, что кошки и собаки не могут заразить человека, сообщает РИА ФАН.

Никифоров отметил, что ветеринары хватаются за голову из-за потока желающих избавиться от питомцев. Он пояснил, что у кошек есть болезни и инфекции, которые не передаются людям. Собакам же нужно просто мыть лапы после прогулки.