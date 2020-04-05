В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончался третий человек, у которого диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб города по борьбе с распространением китайской инфекции.
Напомним, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных составляет 191.
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