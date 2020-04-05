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Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Коронавирус

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За минувшие сутки в России зарегистрировали 658 больных коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 5389.
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах России. Большинство заболевших – в Москве. За сутки коронавирусом заразились 536 жителей столицы.

В Подмосковье зарегистрировали 45 случаев, в Нижегородской области – 22, в Санкт-Петербурге – 20. По десять инфицированных – в Ленинградской и Тульской областях, четыре – в Красноярком крае, три – в Ханты-Мансийском автономном округе, по два – в Крыму и Камчатском крае, по одному – в Новосибирской, Челябинской и Ярославской областях и Хабаровском крае.

Жертвами инфекции стали два человека. Вечером 4 апреля от коронавируса скончались пациенты в возрасте 58 и 72 лет. Отмечается, что они имели сопутствующие заболевания, среди них – сахарный диабет, гипертония и хронический бронхит.

На прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в России.

Материал дополняется.

Автор: 5 апреля 2020, 13:58

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