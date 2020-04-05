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Коронавирус

Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
За прошедшие сутки в Москве число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло. В городе зарегистировали 536 новых случая заболевания.

Продолжение: Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко

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Об этом сообщил сайт столичного Роспотребнадзора. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составляет 536.

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город находится в самой высокой группе риска. Он отметил, что через столицу проезжало большое количество россиян, в том числе и заболевших.

"Мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации", – подчеркнул Сергей Собянин в эфире канала "Россия". По его словам, в столичных больницах готовят 20 коек для инфицированных.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве был введен режим всеобщей самоизоляции с 30 марта по 1 мая. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Жители города могут ездить на работу, совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома. В общественных местах они должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

Автор: 5 апреля 2020, 11:20

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