Эксперты составили портрет типичного "карантинного" вора

Специалисты составили портрет среднестатистического "карантинного" вора в России. Он разительно отличается от облика классического преступника, сообщает ToDay News Ufa.
Эксперты отмечают, что обычно такими ворами оказываются мужчины в возрасте 30 лет и старше, носящие медицинскую маску. При этом они хорошо одеты, создают впечатление добропорядочного гражданина и находятся в трезвом виде. Зачастую их целью становится недорогой алкоголь.
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