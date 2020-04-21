Названы самые успешные в борьбе с коронавирусом страны

Специалисты назвали страны, добившиеся наилучших результатов в борьбе с коронавирусом COVID-19. Эксперты оценили принятые государствами меры и их эффективность.
Как пишет РИА ФАН, больше всего баллов получил Израиль. Страна имеет хороший уровень медицины и богатый опыт действий в чрезвычайных ситуациях. На втором месте оказалась Германия, где из 143 тысячи заболевших умерли всего 4598 человек. Бронза досталась Южной Корее, которой в рекордные сроки удалось взять ситуацию под контроль.
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