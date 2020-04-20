В Новосибирке от коронавируса умер мужчина моложе 40 лет

В Новосибирске умер мужчина с подтвержденным коронавирусом. Уточняется, что россиянину было 38 лет.
По данным "Царьграда", у пациента развилась пневмония из-за COVID-19. Напомним, ранее эксперты предупредили о том, что пик заболеваемости коронавируса в России еще впереди.
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