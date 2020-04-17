Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении заболевшего коронавирусом россиянина, который сбежал из больницы. Инцидент произошел в подмосковном городе Жуковский, сообщает ТАСС.
Как рассказала начальник пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова, своими действиями мужчина создал угрозу массового инфицирования граждан. Беглеца уже задержали и вернули в медучреждение.
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