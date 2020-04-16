Российскую акушерку уволили за попытку обменять медицинские маски на квартиру

Работавшая акушером в Краснодаре женщина серьезно поплатилась за нелепую шутку. В своем инстаграм-аккаунте она похвасталась запасами медицинских масок, которые иронично предложила обменять на квартиру.
Как пишет Life, видеоролик с "купающейся" в масках девушкой привлек внимание ее начальства, которое предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Чуть позже она разместила в соцсети пост о поиске новой работы.
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