Ситуация с коронавирусом в России встревожила ВОЗ

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обеспокоен ситуацией с коронавирусом COVID-19 в России. Он отметил, что положение дел не оставляет места для оптимизма.

Как пишет "Вечерняя Москва", Клюге обратил внимание на ослабление эпидемии в Германии, Италии, Испании и Франции. Однако позитивные новости меркнут на фоне разгула инфекции в России, Великобритании, Белоруссии, Украине и Турции. Он призвал власти этих государств к взаимодействию ради победы над вирусом.