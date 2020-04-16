Малоимущим семьям начнут раздавать продуктовые пакеты

Власти Башкирии начнут раздавать малоимущим семьям республики продуктовые пакеты. На них потратят, в общей сложности – 70 миллионов рублей, сообщает ToDay News Ufa.
Эти деньги руководству региона выделили в качестве помощи крупнейшие местные фирмы – Уральская горно-металлургическая компания и Башкирская содовая компания. Сообщается, что стоимость одного пакета составит 700 рублей. Всего власти намерены раздать около 100 тысяч пакетов. В республике надеются, что это поможет людям легче пережить эпидемию коронавируса.
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