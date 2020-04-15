В общежитиях РУДН обнаружили студентов с коронавирусом

У нескольких студентов, проживающих в общежитиях Российского университета дружбы народов, обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что все заразившиеся были изолированы. Сейчас они проходят курс лечения. Корпуса общежитий, где находились инфицированные, были переведены на режим карантина, уточняет "Вечерняя Москва".
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