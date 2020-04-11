Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что чеснок, лимон и имбирь не помогут вылечиться от коронавируса. По словам главы ведомства, эти продукты только влияют на общее состояние иммунитета.
"Они не идут ни в какое сравнение по эффективности с препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке", – цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Он добавил, что в России содержится большой ассортимент необходимых лекарств.
Кроме того, министр отметил, что россиянам не следует заниматься самолечением. При появлении первых признаков коронавирусной инфекции гражданам необходимо обратиться к специалисту.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Жить вместе
Жить или не жить?
Замуж