Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные домогательства и изнасилования, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя знаменитости Джуду Энгелмайера.
О болезни голливудского кинопродюсера стало известно 23 марта. Вайнштейна поместили на время в медицинский изолятор исправительного учреждения Венде. Как передает Fox News, у него не было симптомов.
Напомним, что скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в 2017 году. Сразу несколько голливудских актрис обвинили его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает VSE42.ru.
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