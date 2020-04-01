Правительство России поддержало продление выходной недели

В правительстве России поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходной недели в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сроки самоизоляции нужно увеличить отдельно в каждом регионе, сообщают Невские Новости.
Напомним, что ранее Попова выступила с инициативой увеличить количество внеплановых нерабочих дней до 14. Таким образом оно сравняется с инкубационным периодом коронавируса COVID-19, который составляет две недели.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко
Зачем Россия соперничает с этими странами ,они всё-равно все дружит между собой против неё?
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?