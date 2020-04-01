Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходную неделю

Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления выходной недели, установленной президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля. По словам доктора наук, срок самоизоляции следует сделать соразмерным инкубационному периоду коронавируса COVID-19 – 14 дней, сообщает Vse42.ru.
Попова отметила, что ситуация с эпидемией сдвинулась в лучшую сторону благодаря выходной неделе. По ее словам, она позволяет разорвать цепь передачи вируса.
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