Три крупнейших больницы Петербурга прекратят прием пациентов из-за коронавируса

Три крупнейшие больницы Санкт-Петербурга – Александровская, Введенская и больница Святого Георгия – прекратят прием новых пациентов из-за коронавируса. При этом уже поступившие в эти медучреждения люди не смогут их покинуть без крайней необходимости, сообщает газета "Петербургский дневник".
Больницы сосредоточатся на лечении коронавируса COVID-19. После проникновения инфекции весь персонал проверят на наличие заражения. Врачей и медсестер закрепят за отделениями, в которых они работают в настоящее время.
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Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Зачем Россия соперничает с этими странами ,они всё-равно все дружит между собой против неё?
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?