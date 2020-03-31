Из-за коронавируса в России хотят запретить свадьбы

Министерство юстиции России выступило с инициативой запретить регистрацию и расторжение браков на время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Эти процедуры в ведомстве предложили перенести на поздние даты, сообщает Ura.ru
В Минюсте отметили, что сыграть свадьбу можно будет лишь в особых случаях и без присутствия гостей. При этом не уточняется, о каких исключительных обстоятельствах идет речь.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
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Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
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