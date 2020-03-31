В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что сроки зачисления в вузы будут перенесены из-за пандемии коронавируса. По словам главы ведомства, вступительные экзамены отложат на две-четыре недели, передает НСН.
Фальков отметил, что, несмотря на перенос экзаменов, новый учебный год должен начаться 1 сентября. Однако ситуация может измениться. "Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся", – цитирует министра ТАСС.
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