Смекалка в действии: заключенные будут шить медицинские маски для россиян

Заключенные Башкирии будут шить медицинские маски для жителей республики. Об этом рассказали в местном министерстве промышленности и энергетики, сообщает ToDay News Ufa.
Необходимые для пошива материалы уже отправили в региональное управление ФСИН. Как сообщили в ведомстве, производство масок в колониях планируется вывести на промышленный уровень. Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу добиться производства 75 тысяч масок ежедневно.
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