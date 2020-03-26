Игорь Николаев попал в больницу из-за подозрений на коронавирус

Народный артист России Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке. Как сообщает 112, музыкант доставлен в клинику "с предварительным положительным анализом на коронавирус".
Напомним, там же сейчас находится Лев Лещенко. У артиста ранее обнаружили COVID-19. СМИ сообщали о тяжелом состоянии артиста.
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