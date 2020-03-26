Звезда Голливуда умерла от коронавируса

Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Так, стало известно, что от осложнений, вызванных COVID-19, умер голливудский актер Марк Блум, пишет издание Daily Mail.
Артисту было 69 лет. Стоит отметить, что наибольшую известность ему принесла роль в сериале "Клан Сопрано".
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