На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин

Умер гражданин России, у которого был диагностирован COVID-19. Мужчина скончался на Кубе, куда он прибыл в начале весны из северной столицы.
Россиянин был в критическом состоянии, пишет сайт VSE42.RU. Его поместили в местное медицинское учреждение, где и выяснилось, что он инфицирован.
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