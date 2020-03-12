Американская сенатор заразилась коронавирусом

Сенатор Конгресса США от штата Вашингтон, демократ Мария Кантуэлл заболела коронавирусной инфекцией COVID-2019. Она стала первой в стране членом высших органов власти, которого сразил вирус, сообщает телеканал "360".
Кантуэл обратилась к работникам своего офиса с просьбой какое-то время поработать из дома. Кроме того, она посоветовала им также сдать анализы на коронавирус. Стоит отметить, что в США эпидемия инфекции затронула более 1200 человек, 37 заболевших скончались. Ранее стало известно, что вирус подхватили и знаменитый актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.
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