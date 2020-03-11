Эрдоган нанял охранника для защиты от коронавируса

Телеведущая Ольга Скабеева обнародовала любопытную информацию о президенте Турции Реджепе Эрдоне. Оказывается, политик нанял специального охранника для защиты от коронавируса.
Уточняется, что пободьным образом специально обученный человек с помощью оборудования выявляет потенциально инфицированных. В Сети можно найти видео, на котором запечатлен охранник, использующий использует прибор для измерения температуры на толпе, пишет "Царьград". Обнародованные кадры вызвали настоящий переполох.
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