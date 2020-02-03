Хуже Чернобыля? Жуткое откровение о китайском коронавирусе

О происхождении коронавируса ходят разные версии. Кто-то утверждает, что это случайное стечение обстоятельств. Другие увереяют: эпидемия – результат утечки из секретной лаборатории.
В западной прессе эпидемию коронавируса сравнивают с чернобыльской аварией, а особо впечатлительные утверждают: последствия для планеты могут быть еще хуже. Швейцарские СМИ напоминают, что вскоре после трагедии на атомной электростанции коммунисты потеряли власть и СССР распался. То же может произойти в Китае, полагают тамошние эксперты.
Для подавления эпидемии власти КНР готовы пойти на крайние меры: уничтожить очаги эпидемии силами армии. "Что это значит? Самое последнее средство – спалить очаги инфекции в огне, как это делают в американских блокбастерах", – отметил в своем видеоблоге на "Ютуб" журналист Андрей Угланов.
Похоже на глупость, но журналист призвал обратить внимание на недавнее сообщение правительственного информационного агентства "Синьхуа": "Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы помнить о своей миссии и взять на себя ответственность для борьбы с эпидемией".
Миссия армии – расправиться с врагом любым способом, в том числе с применением оружия, заметил Угланов. "Иначе может повториться история 100-летней давности, когда началась эпидемия испанского гриппа. Заразилось 550 миллионов человек – 30% населения земли, умерло от 50 до 100 миллионов, в России погибло около 300 тысяч человек", – полагает журналист.
На начало февраля китайским коронавирусом заразились более 14 тысяч человек, около 300 умерли, но 400 человек вылечились. Для предотвращения распространения эпидемии России перекрыла границу с КНР, ограничала авиа и полностью перекрыла железнодорожное сообщение.
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