Заразившийся ковидом Грачевский встретит Новый год в больнице

Знаменитый российский сценарист, автор тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Ему придётся встретить Новый год в больнице.
В беседе с журналистами Грачевский рассказал, что в настоящее время находится в Городской клинической больнице №52, сообщает RT. Ранее 71-летний сценарист опубликовал в своём инстаграм-аккаунте фотографию, на которой предстал с кислородной маской на лице. Борис сообщил, что ему установили капельницу.
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