Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19 за сутки

Специалисты оперативного штаба Московской области по коронавирусу сообщили, в каких округах региона зафиксировали больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Всего в регионе заболели 1576 человек.
Лидерство антирейтинга уже долгое время удерживает Красногорск. За прошедший четверг там выявили 123 инфицированных ковидом. На втором месте находится Королёв с 116 зараженных. За ним следует Одинцово с 100 заболевших человек. В список также вошли Ступино, Люберцы, Сергиев Посад, Воскресенск, Жуковский, Электросталь, Краснознаменск, Подольск, Серпухов и Коломна, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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