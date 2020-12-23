Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению новогодних торжеств

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило перечень рекомендаций по проведению предстоящих новогодних торжеств. Особое внимание в документе уделено мерам эпидемиологической безопасности.
Попова отметила, что специалисты рекомендуют организовывать мероприятия на открытом воздухе. Но при этом важно следить за соблюдением социальной дистанции. Глава ведомства подчеркнула, что в общественном транспорте и местах массового скопления людей обязательно носить средства индивидуальной защиты, передаёт Пятый канал.
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