В мэрии Москвы назвали сроки победы над коронавирусом в городе

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала прогноз по завершению эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в столице. Власти города считают, что ковид будет побеждён уже весной.
Ракова отметила, что эпидемия может закончиться либо в середине, либо в конце весны. Это зависит от сроков проведения вакцинации населения, пишет RT.
Напомним, что Москва сохраняет лидерство среди регионов России по объему суточного прироста заражённых. За минувший вторник в столице были зафиксированы 5652 новых случая заболевания COVID-19.
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