Азербайджан закрывает границу с Россией из-за пандемии коронавируса

В Баку приняли решение закрыть сухопутную границу между Азербайджаном и Россией. Уточняется, что на такой шаг пришлось идти из-за обострившейся эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, местных жителей призвали отложить какие-либо дальние поездки, передает "Царьград". Выйти из сложившейся обстановки поможет вакцинация, подчеркнули специалисты.
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