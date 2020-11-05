Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье

В четверг в Московской области было выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 10 больных скончались, ещё 420 – выздоровели.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в Сергиевом Посаде, где заболели 66 человек. Второе и третье места занимают Королев и Ленинский округ с 57 и 54 новых зараженных соответственно. В число наиболее крупных очагов эпидемии также попали Щелково, Подольск, Талдом, Воскресенск и Коломна, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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