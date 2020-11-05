Бессимптомный пациент распространял коронавирус рекордные два месяца

Американские ученые из Национального института инфекционных заболеваний США зафиксировали рекордный по длительности случай заразности пациента с коронавирусом COVID-19. 71-летняя больная распространяла инфекцию на протяжении 70 дней.
Исследователи выяснили, что помимо этого женщина страдала от лейкемии, которая "помогала" вирусу. У нее был ослаблен иммунитет, а антитела вырабатывались медленно и в малом количестве. Иммунные клетки так и не научились бороться с КОВИДом, поэтому врачам пришлось перелить пациентке донорскую плазму, чтобы та наконец смогла выздороветь, сообщает "Москва 24".
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