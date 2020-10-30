Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета совместно с японскими специалистами выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может продолжить вредить организму даже после выздоровления. В частности, после болезни COVID-19 он атакует красный костный мозг.

Он повреждает клетки, регулирующие движение эритроцитов – кровяных тел, доставляющих кислород в различные органы. Из-за этого может пострадать мозг и сосуды. Самое страшное, что от этого не спасет даже искусственная вентиляция легких, поскольку кислород будет попросту нечем доставлять до органов, сообщает телеканал "Царьград".



