Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета совместно с японскими специалистами выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может продолжить вредить организму даже после выздоровления. В частности, после болезни COVID-19 он атакует красный костный мозг.
Он повреждает клетки, регулирующие движение эритроцитов – кровяных тел, доставляющих кислород в различные органы. Из-за этого может пострадать мозг и сосуды. Самое страшное, что от этого не спасет даже искусственная вентиляция легких, поскольку кислород будет попросту нечем доставлять до органов, сообщает телеканал "Царьград".
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