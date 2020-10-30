У больных COVID-19 нашли необычное раздражение на ногах

Американские ученые обнаружили очередной необычный симптом заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. У пациентов обнаружили необычное раздражение на пальцах ног, с виду напоминавшее обморожение.
Исследователи установили, что это раздражение обычно не доставляло особого дискомфорта больным. При этом у некоторых пациентов оно продолжалось неделю, а у других – до нескольких месяцев. Специалисты отмечают, что немало зараженных поступали в больницы с воспалением стоп, сообщает телеканал "360".
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