Врачи рассказали о рискующих повторно заболеть коронавирусом

Представитель Российского научно-медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин заявил, что больше всего риску повторного заражения COVID-19 подвержены врачи, работающие с больными коронавирусом пациентами. В их рабочей среде столь высокое содержание частиц вируса, что даже антитела не могут с ними справиться.
Кондрахин утверждает, что для этих медиков повторное заражение почти неминуемо, даже если они работают в защитных костюмах или очках. Если между кожей врача и средством защиты есть щель шириной хотя бы в миллиметр – вирус попадёт в организм. По мнению специалиста, исправить ситуацию могут герметические костюмы биозащиты, сообщает РИА "ФАН".
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
почему женщины не стареют красиво
изменой за измену
русские мужчины не самые красивые
Моя жизнь кончена...
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
Гармошка