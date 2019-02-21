Нетрадиционную ориентацию признали смертельно опасной
Эксперты сравнили поведение людей, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам, и тех, кто придерживается более традиционных взглядов. При исследовании также учитывались такие факторы, как алкоголизм, наркомания и лечение заболеваний, передающихся половым путем. Ученые установили, что гомосексуалы и бисексуалы чаще других употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение.
Исследователи выяснили, что в моделях с тремя такими переменными, как личность, поведение и привлекательность, присутствовали гораздо более высокие шансы рискованного сексуального поведения. Однако после корректировки этих компонентов повышенные шансы опасного образа жизни показывали только бисексуалы, передает РЕН ТВ.
Ранее американские ученые представили программу, которая может определить сексуальную ориентацию человека по фотографии при помощи нейросети. Для выведения алгоритмов были использованы более 35 тысяч изображений мужчин и женщин. Изучались как черты лица, так и прическа. Выяснилось, что мужчины и женщины гомосексуальной ориентации имели "гендерно-атипичную морфологию лица".
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