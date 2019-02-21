Нетрадиционную ориентацию признали смертельно опасной

Специалисты Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в Нью-Йорке утверждают, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют больше проблем со здоровьем, чем те, кто испытывает влечение только к противоположному полу. К такому выводы пришли ученые, проведя масштабное исследование.

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