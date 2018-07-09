В лечении ВИЧ сделан феноменальный прорыв

Ученые объявили, что вакцина от ВИЧ впервые сработала на людях. По словам американских специалистов, препарат оказал положительное воздействие.



Группа ученых провела масштабные исследования новой вакцины против ВИЧ с участием почти 400 добровольцев. Результаты тестирования подтвердили безопасность препарата, а также наличие у него иммунного ответа.

В эксперименте приняли участие пациенты в возрасте 18-50 лет из клиник, расположенных в Южной и Восточной Африке, CША, Таиланде. Медики объединили две фазы клинических исследований, в которых проверяется безопасность вакцины.

Всех добровольцев случайным образом разделили на восемь групп, сообщает The Lancet. Ни участники, ни организаторы не знали до конца испытания, кто получает вакцину, а кто – пустышку.

Все схемы оказались безопасными для здоровья и вызвали незначительные побочные эффекты. Среди них – боль в месте инъекции, неприятные ощущения в животе и спине, головокружение и диарея у нескольких участников эксперимента.

Параллельно ученые проверили вакцину на 70 обезьянах, у которых наблюдался подобный иммунный ответ. Авторы исследования добавили, что у животных наблюдалась 67-процентная защита от вируса.