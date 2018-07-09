В лечении ВИЧ сделан феноменальный прорыв
Группа ученых провела масштабные исследования новой вакцины против ВИЧ с участием почти 400 добровольцев. Результаты тестирования подтвердили безопасность препарата, а также наличие у него иммунного ответа.
В эксперименте приняли участие пациенты в возрасте 18-50 лет из клиник, расположенных в Южной и Восточной Африке, CША, Таиланде. Медики объединили две фазы клинических исследований, в которых проверяется безопасность вакцины.
Всех добровольцев случайным образом разделили на восемь групп, сообщает The Lancet. Ни участники, ни организаторы не знали до конца испытания, кто получает вакцину, а кто – пустышку.
Все схемы оказались безопасными для здоровья и вызвали незначительные побочные эффекты. Среди них – боль в месте инъекции, неприятные ощущения в животе и спине, головокружение и диарея у нескольких участников эксперимента.
Параллельно ученые проверили вакцину на 70 обезьянах, у которых наблюдался подобный иммунный ответ. Авторы исследования добавили, что у животных наблюдалась 67-процентная защита от вируса.
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