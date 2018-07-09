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Здоровье

В лечении ВИЧ сделан феноменальный прорыв

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые объявили, что вакцина от ВИЧ впервые сработала на людях. По словам американских специалистов, препарат оказал положительное воздействие. 
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Группа ученых провела масштабные исследования новой вакцины против ВИЧ с участием почти 400 добровольцев. Результаты тестирования подтвердили безопасность препарата, а также наличие у него иммунного ответа.

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В эксперименте приняли участие пациенты в возрасте 18-50 лет из клиник, расположенных в Южной и Восточной Африке, CША, Таиланде. Медики объединили две фазы клинических исследований, в которых проверяется безопасность вакцины.

Всех добровольцев случайным образом разделили на восемь групп, сообщает The Lancet. Ни участники, ни организаторы не знали до конца испытания, кто получает вакцину, а кто – пустышку.

Все схемы оказались безопасными для здоровья и вызвали незначительные побочные эффекты. Среди них – боль в месте инъекции, неприятные ощущения в животе и спине, головокружение и диарея у нескольких участников эксперимента.

Параллельно ученые проверили вакцину на 70 обезьянах, у которых наблюдался подобный иммунный ответ. Авторы исследования добавили, что у животных наблюдалась 67-процентная защита от вируса.

Автор: Михаил Вштанов9 июля 2018, 13:16

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