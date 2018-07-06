Найдет бесплатный способ омоложения

Улучшить работу головного мозга помогают солнечные ванны. Как сообщает сайт "Комомольскаяправда". По словам специалистов, такой эффект происходит от того, что под лучами образуются новые нейроны. Это и делает мыслительный процесс более точным и эффективным.



Ученые подчеркивают, что процесс ухудшения когнитивных способности людей можно замедлить или остановить. Для этого необходимо больше времени проводить на свежем воздухе и бывать на солнце, так как солнечные ванны способствуют омоложению не только мозга, но и всего организма.