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Пятница 6 июля
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Здоровье

Найдет бесплатный способ омоложения

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Улучшить работу головного мозга помогают солнечные ванны. Как сообщает сайт "Комомольскаяправда". По словам специалистов, такой эффект происходит от того, что под лучами образуются новые нейроны. Это и делает мыслительный процесс более точным и эффективным.

Ученые подчеркивают, что процесс ухудшения когнитивных способности людей можно замедлить или остановить. Для этого необходимо больше времени проводить на свежем воздухе и бывать на солнце, так как солнечные ванны способствуют омоложению не только мозга, но и всего организма.

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6 июля 2018, 20:30

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