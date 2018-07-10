Кассовые чеки вызывают смертельную болезнь
Покрытая язвами кожа и выпавшие волосы – с такими симптомами обращаются к врачам пациенты, долго работавшие с кассовыми аппаратами. Как выяснили ученые, все дело в обычных чеках.
Почти 90% квитанций содержат крайне опасное соединение фенола с ацетоном – бисфенол. На производстве с этим веществом работают в перчатках.
Достаточно прикоснуться – и яд через кожу попадает в дерму, а оттуда в кровь и далее во все органы. Даже небольшой концентрации – такой, как на чеке – хватает, чтобы при постоянном контакте спровоцировать развитие серьезных заболеваний.
В списке недугов, которые вызывает этот яд – аутизм, рассеянный склероз, рак кожи и молочных желез. Вред наносится и репродуктивной системе: именно бисфенол зачастую определяется как причина выкидышей и патологий новорожденных.
О вреде бисфенола известно, но сейчас он запрещен лишь для материалов, которые используют в упаковке детского питания. Пищу для малышей продают только в стеклянной таре.
А вот со взрослыми можно не церемониться. Яд присутствует не только на чеках, которые мы берем у кассира в супермаркете или на заправке. Бисфенол содержится в пластиковой посуде и бутылках, контейнерах для еды. В США опасное вещество на чеках нейтрализуют, добавляя в состав материала витамин С, сообщает РЕН ТВ.
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