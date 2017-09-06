Аспирин признали опасным

Аспирин замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, но одновременно увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Это значит, что раковые клетки от аспирина становятся более живучими.

В результате приема аспирина опухолевые клетки – по сравнению с аналогичными новообразованиями, которые не подверглись действию ацетилсаллициловой кислоты – претерпевают множество мутаций. Из-за аспирина повышалась доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам, сообщают результаты своих исследований авторы опубликованной в Journal of the Royal Society Interface научной статьи.



При этом исследования показывают, что ежедневный прием небольших доз аспирина в течение пяти лет снижает риск развития рака в будущем. Так, вероятность появления рака толстого кишечника снижается вдвое.



Ранее Dni.Ru сообщали, что при онкологии прием аспирина после удаления опухоли и перед химиотерапией повышает шансы на выживание онкологических больных. Ученые установили, что прием даже небольших доз аспирина ощутимо снижает уровень смертности среди пациентов с онкологией – в среднем на 15-20%. Однако закономерность подтвердилась при лечении только трех видов рака: прямой кишки, молочной железы и простаты.

"Мы постепенно получаем все больше доказательств того, что прием аспирина крайне позитивно сказывается на борьбе с некоторыми видами рака", – заявил один из исследователей влияния аспирина на злокачественные новообразования Питер Элвуд. Теперь ученым предстоит выяснить, каким именно образом лекарство действует на раковые клетки. Полученные данные предстоит проверить применительно и к другим видам онкологии. При этом специалисты призывают пациентов обсудить со своими лечащими врачами возможность приема аспирина в небольших дозах.