Вирус поможет сохранить стройность

Американские ученые нашли эффективный и легкий способ не набирать вес после отмены строгой диеты. Для этого достаточно ввести в организм определенный вид вируса.

Как правило, людям сложнее всего не просто сбросить лишние килограммы во время диеты, но и сохранить свой вес после перехода к обычному режиму питания. Однако биологи клиники Майо в США нашли эффективное решение этой проблемы.

На основе экспериментов с участием мышей ученые обнаружили, что гормон грелин способствует поддержанию нормального обмена веществ и препятствует набору веса. При этом, активировать этот гормон можно лишь внедрив в организм специальный аденоассоциированный вирус.

После этого лишние килограммы не вернуться даже при переходе на обычный тип питания. Ученые предполагают, что подобный механизм поддержания нормального веса распространяется и на человеческий организм, сообщает портал PNAS.

Авторы работы подчеркивают, что эффект вирусной диеты сохраняется в течение нескольких месяцев. При этом, гормон грелин выполняет и еще одну важную функцию – он регулирует уровень сахара в крови, предотвращая развитие диабета.

Отметим, что ранее ученые назвали кетодиету, предполагающую употребление большого количества белков и жиров, одной из самых эффективных. Как указывают специалисты, при таком низкоуглеводном рационе организм функционирует за счет собственных отложений жировой ткани, а также за счет энергии жиров из употребляемой пищи.