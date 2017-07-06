Москвичей свалила депрессия из-за непогоды

Москвичи летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Специалисты косвенно связывают это с плохой погодой, которая все никак не покинет столицу.

Директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко рассказала, что в июне 2017 года услугами организации воспользовались около 3870 москвичей. По ее словам, это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года – тогда за поддержкой обратились 3400 человек.

"Порядка 25% от всех обращений – жалобы на здоровье. В это понятие у нас входит и физическое, и психическое состояние, в том числе и депрессия", – цитирует Петроченко RT. "На втором месте – дефицит общения. Таких порядка 20%. Много семейных и супружеских проблем, такие обращения традиционно на третьем месте – 11—12%", – рассказала она.

При этом глава службы отметила, что плохая летняя погода может опосредованно влиять на людей, которые уже страдают от легкой формы депрессии, плохого настроения или упадка сил. "Во время консультации бывает, что человек может, жалуясь на свои проблемы, сказать: "Вот еще и погода такая" или "Еще и лето не удалось", хотя можно найти много прелестей и в этом лете. Москва не горит, торфяники не горят, мы не ходим в масках, дышим свежим, чистым, промытым воздухом", – считает Нина Петроченко.

Когда у телевизора депрессия pic.twitter.com/DSUuUdcUI5 — Иван Драгоценный (@rodoss) 2 июля 2017 г.

Психотерапевт Андрей Жиляев, в свою очередь, также уверен, что на психологическом здоровье москвичей сильно сказывается пасмурное и прохладное лето. Он пояснил, что частая смена погоды и, следовательно, скачки атмосферного давления увеличивают прессинг на организм человека, что ведет к появлению депрессии. "Этим летом очень мало солнца и холодно, поэтому ко всему прочему добавляется стресс из-за нереализованных ожиданий", – добавил он.

Хочу дождь, и что бы все было в таких тоннах

Летняя депрессия, хаха pic.twitter.com/QykE9vLbV9 — Li (@Li1579) 26 июня 2017 г.

Нина Петроченко добавила, что в июне 2016 года многие москвичи уезжали на дачи, где ухаживали за огородом и занимались прочими полезными вещами. В 2017 году жители столицы остались в городе, и это также могло поспособствовать увеличению числа обращений в службу психологической помощи.

нет, простите, я не могу работать этим летом, я обещал свозить свой чемодан в отпуск, у него депрессия. pic.twitter.com/PkfAkoDzTP — майор Гаррет (@chromedcrusader) 1 июля 2017 г.

Между тем стало известно, что холодная погода привела к росту безработицы в России в мае 2017 года. В частности, из-за дождей снизились показатели занятости в сельском хозяйстве и в гостиничном и ресторанном бизнесе, передает РИА Новости. Уровень безработицы при этом вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с апрелем 2017 года и составил 5,4%.

Люди у меня депрессия, не знаю, что с ней делать хочется какого-то эмоционального взрыва! — Арсений Калюта (@arseniy_kalyuta) 26 июня 2017 г.

Напомним, по данным ВОЗ, около восьми миллионов россиян страдают от депрессии. Более того, во всем Европейском регионе этот показатель находится на уровне 40 миллионов человек.

