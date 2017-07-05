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Здоровье

Правда и вымысел о ВИЧ

Фото: GLOBAL LOOK press\McPHOTOf
До двух лет грозит матери из Тюмени, которая отказалась обследовать ребенка, считая, что ВИЧ не существует. В результате бездействия девочка умерла. Dni.Ru разбирались, почему многие жители России считают, что ВИЧ не существует.
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Делом ВИЧ-инфицированной жительницы Тюмени, которая в 2014 году родила дочь и утверждала, что ВИЧ – это вымысел, заинтересовалась прокуратура. Сейчас оно направлено в суд.  

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Как детей заражают ВИЧ

Cемь распространенных мифов о ВИЧ

"С ноября 2013 года обвиняемая была осведомлена, что имеет заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, однако после рождения в июне 2014 года дочери, игнорируя рекомендации врачей, осуществляла грудное вскармливание ребенка, отказывалась от обследования ребенка на ВИЧ, а также от приема лекарственных препаратов, о чем неоднократно писала заявления", – говорится на сайте управления Следственного комитета по Тюменской области. При этом, согласно заключению комиссии судебно-медицинской экспертизы, в случае своевременного обследования и лечения ВИЧ-инфекции у ребенка могла бы наступить ремиссия заболевания.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский, один из лучших специалистов России в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, прокомментировал случившееся. 

Вадим Покровский. Фото: 1tv.ru

Как Вы думаете, почему стала возможна такая трагедия? Почему молодая женщина считала, что ВИЧ не существует?

ВИЧ существует и смерть ребенка – вполне закономерный исход, если мать не принимала никаких препаратов. Риск рождения инфицированного ребенка у больной матери равен 50%. Это естественное развитие заболевания. СПИД изучают уже 30 лет и опытным путем выяснили, если женщина не принимает никаких препаратов, ребенок погибает в течение короткого времени. Если плод инфицирован во время развития беременности – раньше, если во врем кормления грудью – чуть позже.

Вы согласны с мнением экспертов о том, что ребенка можно было спасти?

Надо постоянно обследовать и мать, и ребенка на наличие вируса, и начинать лечить в первые месяцы жизни. Дети, которые родились больше 20 лет назад и получали своевременное лечение, уже родили своих детей, в том числе и совершенно здоровых. Препараты сейчас современные, модифицированные, и лечение довольно успешное.

Вы неоднократно говорили о том, что ситуация с ВИЧ и СПИДом в России близка к катастрофической. Что-то меняется к лучшему?

Эпидемия продолжается. Стратегия разрабатывается... Но количество новых случаев только растет. В прошлом году зафиксировано 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицированных. О СПИДе трудно говорить. Если человек принимает лекарства, СПИД у него не развивается. И тем не менее 18 тысяч смертей зарегистрировано за прошлый год именно от СПИДа.

Как вообще появилась теория о том, что ВИЧ не существует?

Дело в том, что у нас любят всякие теории. А ситуация такая, что еще в 80-е годы СПИД был выявлен, а то, отчего он появился, не было понятно. Шла долгая дискуссия и выдвигались различные версии и теории – загрязнение окружающей среды, болезни, наркотики… Но потом открыли вирус, который обнаружился у тех, кто болел СПИДом. И тогда поняли, что заболевшие люди как-то связаны между собой – мать с ребенком, партнер с партнером… Большинство исследователей уже к 90-м годам согласились с тем, что СПИД вызывается именно вирусом. Но осталось несколько ученых, которые считали, что не вирус, а занятия гомосексуализмом являются причиной. Это было странно, потому что в Африке больными оказывались целые гетеросексуальные племена. В последние годы среди ВИЧ-инфицированных нашлись те, кто думает, что подобные теории действительно правда. На самом деле – это симптом психологической защиты. Они ухватились за эти теории и таким образом защищают себя от страха смерти от СПИДа. Но большинство все-таки умирают именно от него. В нашей стране это диссидентство расцвело и появилось позже, чем в Европе, и сейчас довольно широко распространено, в том числе в соцсетях. Вред очевиден. Смерть этого ребенка еще раз показывает, что оставлять ситуацию в таком виде нельзя. Сейчас вопрос о распространении такой информации в интернете и блокировке подобных сайтов обсуждается в Госдуме.

Есть ли выход?

Лечим только тех, кто уже заражен. Главная задача все-таки предупредить, а значит, правильно информировать. Надо понимать, что жить с ВИЧ можно долго и даже счастливо, со СПИДом – затруднительно.

Dni.Ru напоминают:

ВИЧ – вирус, вызывающий дефицит иммунитета. СПИД – синдром, характеризующийся слишком ослабленным иммунитетом. СПИД является приобретенным синдромом, а ВИЧ – лишь вызывающим его вирусом. СПИД – это последний этап развития ВИЧ-инфекции в организме.

Автор: Татьяна Туманова5 июля 2017, 20:03

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